Эн-Насирия, Ирак, 1 марта, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Взрыв произошел на пути следования армейской колонны, перевозившей материально-техническое оборудование армии США на юге Ирака. Об этом 1 марта сообщает информационное агентство Shafaq со ссылкой на местный источник.

ru.wikipedia.org Американцы в Ираке

По данным источника, взрыв произошёл на трассе между городами Самава и Насирия.

Источник издания сообщил, что данных о погибших в результате нападения не поступало.

Ранее местные СМИ сообщили о том, что американская военная база Camp Victory на территории Ирака подверглась ракетному обстрелу.