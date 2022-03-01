Тюмень, , 13:19 — REGNUM В Тюменской области за сутки выписаны из стационаров 2987 ковидных пациентов, 125 госпитализировано с COVID-19. Об этом 1 марта сообщает региональный оперативный штаб.

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За сутки на 1 марта коронавирус выявили у 896 тюменца. Это на 750 человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 1 марта коронавирус выявили у 165 447 человек, выздоровели 116 330 пациентов, скончались 3926 (на 12 человек больше, чем днём ранее).

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