Москва, , 13:19 — REGNUM Россия твёрдо придерживается своих обязательств по нераспространению оружия массового уничтожения. Об этом 1 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на конференции по ядерному разоружению.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Россия как ответственный член международного сообщества, приверженный своим обязательствам по нераспространению оружия массового уничтожения, предпринимает все необходимые меры для недопущения появления ядерного оружия и соответствующих технологий на Украине», — заявил Лавров.

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