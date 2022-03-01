Москва, 1 марта, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Россия твёрдо придерживается своих обязательств по нераспространению оружия массового уничтожения. Об этом 1 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на конференции по ядерному разоружению.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

"Россия как ответственный член международного сообщества, приверженный своим обязательствам по нераспространению оружия массового уничтожения, предпринимает все необходимые меры для недопущения появления ядерного оружия и соответствующих технологий на Украине», — заявил Лавров.