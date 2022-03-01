Москва, , 18:09 — REGNUM Президент Грузии, в отличие от премьер-министра страны, не является серьёзной политической фигурой и потому может позволить себе гораздо более популистские заявления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 28 февраля заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.

Саломе Зурабишвили Иван Шилов © ИА REGNUM

Ираклием Гарибашвили и Саломе Зурабишвили есть, и эти различия всегда были. И это выяснилось не сейчас. Гарибашвили, Ираклий Кобахидзе и ряд других деятелей — это люди, которые являются «фронтменами», лидерами правящей партии «Грузинская мечта», которые цементируют правительство и фактически входят в команду Бидзины Иванишвили. Ключевое различие между ними и Зурабишвили в том, что Зурабишвили не являлась членом правящей партии. Когда она шла на президентские выборы, она была независимым кандидатом, которого, и это очень важный момент, поддержала правящая партия и лично Бидзина Иванишвили. Почему? Потому что они не определились со своим собственным кандидатом, и в результате оказали поддержку Зурабишвили. Её позиции после первого тура выборов были не очень сильны, потому что некоторые её высказывания шли в разрез с более спокойной позицией «Грузинской мечты». Вадим Муханов Различия междуесть, и эти различия всегда были. И это выяснилось не сейчас. Гарибашвили,и ряд других деятелей — это люди, которые являются «фронтменами», лидерами правящей партии «Грузинская мечта», которые цементируют правительство и фактически входят в команду. Ключевое различие между ними и Зурабишвили в том, что Зурабишвили не являлась членом правящей партии. Когда она шла на президентские выборы, она была независимым кандидатом, которого, и это очень важный момент, поддержала правящая партия и лично Бидзина Иванишвили. Почему? Потому что они не определились со своим собственным кандидатом, и в результате оказали поддержку Зурабишвили. Её позиции после первого тура выборов были не очень сильны, потому что некоторые её высказывания шли в разрез с более спокойной позицией «Грузинской мечты».

Политолог подчеркнул, что Зурабишвили является политиком, не имеющим широких полномочий, она уже попадала под град критики оппозиции, и поэтому она стоит на более популистской позиции.

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«В отличие от грузинского правительства, которое несёт всю полноту ответственности за ситуацию, Зурабишвили выступает в качестве фигурки, которую приятно поставить на стол переговоров, но эта не та фигурка, которая будет вести ход этих переговоров. И в этом большая разница. Поэтому высказывания Гарибашвили и отличаются от гораздо более резких и жёстких высказываний Зурабишвили», — сказал эксперт.

Напомним, что Саломе Зурабишвили косвенным образом осудила позицию Ираклия Гарибашвили, отказавшегося присоединяться к антироссийским санкциям.