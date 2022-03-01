Москва, 1 марта 2022, 18:09 — REGNUM Президент Грузии, в отличие от премьер-министра страны, не является серьёзной политической фигурой и потому может позволить себе гораздо более популистские заявления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 28 февраля заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.
Политолог подчеркнул, что Зурабишвили является политиком, не имеющим широких полномочий, она уже попадала под град критики оппозиции, и поэтому она стоит на более популистской позиции.
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«В отличие от грузинского правительства, которое несёт всю полноту ответственности за ситуацию, Зурабишвили выступает в качестве фигурки, которую приятно поставить на стол переговоров, но эта не та фигурка, которая будет вести ход этих переговоров. И в этом большая разница. Поэтому высказывания Гарибашвили и отличаются от гораздо более резких и жёстких высказываний Зурабишвили», — сказал эксперт.
Напомним, что Саломе Зурабишвили косвенным образом осудила позицию Ираклия Гарибашвили, отказавшегося присоединяться к антироссийским санкциям.