Москва, 1 марта, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Президент Грузии, в отличие от премьер-министра страны, не является серьёзной политической фигурой и потому может позволить себе гораздо более популистские заявления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 28 февраля заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.

Иван Шилов ИА REGNUM Саломе Зурабишвили

Ираклием Гарибашвили и Саломе Зурабишвили есть, и эти различия всегда были. И это выяснилось не сейчас. Гарибашвили, Ираклий Кобахидзе и ряд других деятелей — это люди, которые являются «фронтменами», лидерами правящей партии «Грузинская мечта», которые цементируют правительство и фактически входят в команду Бидзины Иванишвили. Ключевое различие между ними и Зурабишвили в том, что Зурабишвили не являлась членом правящей партии. Когда она шла на президентские выборы, она была независимым кандидатом, которого, и это очень важный момент, поддержала правящая партия и лично Бидзина Иванишвили. Почему? Потому что они не определились со своим собственным кандидатом, и в результате оказали поддержку Зурабишвили. Её позиции после первого тура выборов были не очень сильны, потому что некоторые её высказывания шли в разрез с более спокойной позицией «Грузинской мечты». Вадим Муханов Различия междуесть, и эти различия всегда были. И это выяснилось не сейчас. Гарибашвили,и ряд других деятелей — это люди, которые являются «фронтменами», лидерами правящей партии «Грузинская мечта», которые цементируют правительство и фактически входят в команду. Ключевое различие между ними и Зурабишвили в том, что Зурабишвили не являлась членом правящей партии. Когда она шла на президентские выборы, она была независимым кандидатом, которого, и это очень важный момент, поддержала правящая партия и лично Бидзина Иванишвили. Почему? Потому что они не определились со своим собственным кандидатом, и в результате оказали поддержку Зурабишвили. Её позиции после первого тура выборов были не очень сильны, потому что некоторые её высказывания шли в разрез с более спокойной позицией «Грузинской мечты».

Политолог подчеркнул, что Зурабишвили является политиком, не имеющим широких полномочий, она уже попадала под град критики оппозиции, и поэтому она стоит на более популистской позиции.

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«В отличие от грузинского правительства, которое несёт всю полноту ответственности за ситуацию, Зурабишвили выступает в качестве фигурки, которую приятно поставить на стол переговоров, но эта не та фигурка, которая будет вести ход этих переговоров. И в этом большая разница. Поэтому высказывания Гарибашвили и отличаются от гораздо более резких и жёстких высказываний Зурабишвили», — сказал эксперт.

Напомним, что Саломе Зурабишвили косвенным образом осудила позицию Ираклия Гарибашвили, отказавшегося присоединяться к антироссийским санкциям.