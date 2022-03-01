Москва, , 13:30 — REGNUM Рок-вокалист Игги Поп (Джеймс Ньюэл Остерберг-младший) не будет выступать на предстоящем фестивале Park Live в Москве. Соответствущая информация появилась на странице фестиваля в Instagram 1 марта.

Игги Поп Скриншот YouTube

https://www.instagram.com/p/CajlEDoMWqU/

Причиной отказа музыканта от выступления стало проведение спецоперации на территории Украины. Ожидается, что в ближайшее время от участия в мероприятии откажутся и другие зарубежные хедлайнеры.

Напомним, что проведение московского фестиваля Park Live запланировано на период с июня по июль 2022 года. В 2020 и 2021 годах мероприятие не проводилось из-за пандемии.

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