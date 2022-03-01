Лима, 1 марта, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Президент Перу Педро Кастильо заявил, что расследование прокуратуры против него начато из-за «затаённой обиды». Об этом 28 февраля сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Gob.pe Педро Кастильо

Кастильо обвинил прокуратуру в утечке обвинительных показаний о предполагаемых актах коррупции, а также в том, что она действует заодно с государственным министерством в совместном плане по отстранению главы государства. Он добавил, что «если факты против него являются предметом расследования, то как они могут публиковаться в СМИ. Это свидетельство того, как прокуратура участвует в заговоре по дестабилизации правительства».

Между тем лидеры оппозиции заверили, что уже подготовили вотум недоверия президенту, который будет представлен на ближайшем заседании конгресса.