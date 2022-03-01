Минск, , 13:16 — REGNUM Мингорисполком и областные исполкомы Белоруссии с 1 по 4 марта проведут «ежегодные занятия, направленные на повышение уровня подготовки и слаженности органов управления территориальной обороны к формированию территориальных войск». Об этом 28 февраля проинформировала пресс-служба министерства обороны республики.

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«В течение четырех дней во всех административных районах будут проведены теоретические и практические мероприятия с должностными лицами исполнительных комитетов и военных комиссариатов, администрацией пунктов приема мобилизационных ресурсов, проверки наличия и условий хранения имеющихся запасов материальных средств», — сказано в официальном сообщении.

В соответствии с планом армейской подготовки на занятиях большое значение будет уделено «подготовке военнообязанных, которым в течение однодневного сбора будут доведены основы и порядок действий в ходе формирования территориальных войск».

Напомним, 24 февраля Александр Лукашенко подписал указ № 68 «О призыве офицеров запаса на военную службу». Согласно документу, в армию призывают офицеров запаса мужского пола в возрасте до 27 лет, не прошедших срочную военную службу, службу в резерве Вооруженных сил и не имеющих права на отсрочку от призыва. Минобороны Белоруссии поручено обеспечить назначение офицеров запаса на воинские должности.