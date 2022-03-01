Екатеринбург, 1 марта, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Свердловский облсуд отказался выпустить одного из жителей Екатеринбурга из изолятора, в который он попал за участие в незаконном публичном мероприятии. Обь этом сообщает пресс-служба инстанции.

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Ранее уралец был осуждён к 25 суткам ареста. Такое решение 25 февраля вынес Ленинский райсуд города. Было установлено, что он агитировал граждан участвовать в таком мероприятии.

Гражданин не согласился с арестом и решил его обжаловать. Однако облсуд оставил жалобу его защитника без удовлетворения.