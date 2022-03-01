Москва, , 13:15 — REGNUM Власти России рассчитывают на то, что переговоры по ядерной сделке с Ираном увенчаются успехом, так как у ней нет никакой разумной альтернативы. Об этом 1 марта заявило министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего выступления в формате видеосвязи на Конференции по разоружению в Женеве.

Сергей Лавров Mid.ru

«Продолжаются усилия по восстановлению полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действия (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Рассчитываем, что они увенчаются успехом», — сказал он.

Также глава МИД РФ подчеркнул, что разумной альтернативы СВПД нет и добавил, что все стороны без каких-либо оговорок должны выполнять обязательства по ядерной сделке с Ираном, которые подкреплены резолюцией Совета Безопасности ООН 2231.

Как сообщало ИА REGNUM, президенты России и Ирана Владимир Путин и Ибрагим Раиси в ходе телефонного разговора 24 февраля обсудили специальную военную операцию России на Украине, а также ход переговоров по сделке по иранской ядерной программе.