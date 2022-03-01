Белгород, 1 марта, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Сообщения о минировании зданий поступают вторые сутки в экстренные службы Белгородской области сообщает 1 марта корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Спасатели выезжают на вызовы о минировании

Анонимные угрозы по телефону получают поликлиники, общественные организации, редакции СМИ, магазины и торговые центры, правительственные учреждения. В каждом случае спецслужбы организовывают эвакуацию людей, тщательно проверяют объекты.

«Достаточно ожидаемая ситуация, поэтому правоохранительные органы будут отрабатывать, безусловно, каждый звонок и искать тех людей, которые совершают, мягко скажем, неправомерные действия», — прокомментировал звонки 28 февраля губернатор Вячеслав Гладков.

На данный момент все сообщения оказались ложными.