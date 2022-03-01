Нур-Султан, , 13:15 — REGNUM Отключение ряда российских банков от системы SWIFT не повлияет на финансовые операции в Казахстане. Об этом 1 марта сообщил председатель Национального банка республики в ходе заседания правительства Галымжан Пирматов.

Тенге Bloomberg.co.jp

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«Это не повлияет на проведение платежей внутри Казахстана и не несет угрозы платежному рынку страны», — сказал Пирматов.

Он подчеркнул, что все клиенты казахстанских банков в настоящее время проводят финансовые операции в республике в обычном режиме. Для клиентов российских банков в Казахстане подготовлены альтернативные механизмы.

Пирматов добавил, что Нацбанк сохранит плавающий курс национальной валюты, но будет стремиться стабилизировать рынок. В случае усиления рисков будут проводить валютные интервенции.

Стоит отметить, что курс тенге к доллару США 28 февраля упал на 9%. С утра 1 марта казахстанская валюта укрепилась на 5%.