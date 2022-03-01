Москва, , 13:17 — REGNUM Говорить о том, что Россия изолирована от мира не уместно. Об этом 1 марта заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Американские санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Все говорят сядьте за стол переговоров, а переговорщиков Украина отправляет по самому длинному пути. Садиться за стол переговоров нужно. Но мы свою позицию не должны менять. Нам нужно спокойствие и безопасность. Россия просит безопасности. Всё не так просто», — сказал Чернышов.

Что касается ряда ограничений, которые пытаются трактовать как изоляцию России, то говорить о происходящем в подобном ключе просто не уместно.

«3 миллиарда человек не выступают за изоляцию для России. Посмотрите на китайский интернет, как он отреагировал на события — Россию поддерживают. Потому что Китай с 1989 года сам под разными санкциями. Потому что сдерживают государство, потому что «золотой миллиард» пытается диктовать всем свои условия», — отметил депутат.

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