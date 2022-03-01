1 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Оксана Переможенко, , 14:19 — REGNUM 28 февраля состоялись переговоры российской и украинской делегации в Белоруссии, после завершения переговоров их участники отправились в свои столицы для консультаций. Об этом сообщил на брифинге советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Цель Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Состоявшиеся 28 февраля переговоры обсудили на YouTube-канале украинского издания Klymenko Time, а также в социальной сети Facebook на странице украинского политолога Юрия Дудкина. Многие участники обсуждения, прежде всего, критически отнеслись к составу украинской делегации на переговорах.

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«Смотришь на фото и в… [шоке]! Футболки, кепки, телефоны. Они что, на сходку приехали? Их страна рушится, а они на расслабоне. С кем там разговаривать? Они вообще знают, что такое дипломатия? Реально как братки на сходке выглядят! Уж если переговорщики такие, то как реально выглядят начальники страны? Это просто жесть какая-то», — возмутился Сержик Ж.

«Переговоры про переговоры. Вот это дипломатия», — отреагировал Михаил Ш.

«Такие нынче у нас политики, прям элита. У министра обороны Украины вид бедного родственника, у главы правящей партии [«Слуга народа»] вид гопника. Прям семечек не хватает. По ходу, приехали на район порешать проблемы», — поделился впечатлением Артур М.

Урка Цитата из к/ф «Джентльмены удачи». Реж. Александр Серый. 1971. СССР

«Верить им нельзя, они восемь лет «Минск» не выполняли, просто время тянут, чтобы дождаться помощь с Запада», — считает Tamara T.

«Как к этому относиться? Вместо того, чтобы прекратить военные действия, эти приехали, как на стрелку забились. Эти вот переживают за простых жителей? Договариваться они приехали», — возмутилась Юлия И.

«Договорились договариваться… А как же люди?..» — спрашивает marjan.

«И в это же время Зеленский подает заявку о вступлении Украины в ЕС. Это как???» — недоумевает Виктория С.

«Говорить с этими нацистами зачем? Чтобы через год они опять вооружились и всё с начала? Бред», — добавил «Добрый».

»Снова неопределенность!» — отреагировал один из участников обсуждения.

«За Украину всё решают американцы, а украинская делегация в качестве манекенов на этих переговорах», — отметил Роберт Т.

«Договорились ещё раз сесть договариваться», — прокомментировала состоявшиеся переговоры Оксана К.

Переговоры также прокомментировал на своей странице в социальной сети Facebook бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Ожидания от вчерашних переговоров определил сам Зеленский. Он выступил с очередным обращением… И заявил, что не ожидает никаких решений. Что не ожидает решения ключевых проблем. А если переговоры и продвинутся, и переговорщики придут к каким-то решениям, то он всё равно ничего не подпишет, пока не согласует всё это с западными партнерами… Вот такой уровень суверенитета у Украины сейчас.

Владимир Зеленский и Джо Байден President.gov.ua

С точки зрения состава делегации, это грустно. Всего один кадровый дипломат — замглавы МИД Украины Николай Точицкий… Остальные — люди ниоткуда, как и сам Зеленский. Они — случайный народ, поскольку так безответственно относятся к судьбе своего народа, своей страны. Арахамия в кепочке — это только маленькая характеристика. А ведь в серьезных делах всё играет роль.

Тем не менее я приветствовал саму инициативу проведения переговоров и наделся, что Зеленский наконец-то отнесется ко всему серьезно. Ведь проблема конфликта — это обеспечение безопасности мирного населения. Это проблема номер один… И любое правительство в подобных ситуациях думает о мирном населении — об эвакуации, зеленых коридорах, обеспечение населения всем необходимым.

Но Зеленскому и ему подобным и в голову это не приходит. Он отправил переговорщиков с ультимативными требованиями, которые, скорее всего, определил Вашингтон. Ясно, что они будут неприемлемыми», — подытожил Азаров.