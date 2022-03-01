Курск, 1 марта, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В Курской области в 16 пунктах временного размещения находится 1 тыс. 461 беженец из ЛНР и ДНР, в том числе 865 детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Александр Погожев ИА REGNUM В ПВР люди внимательно следят за последними новостями

Во всех пунктах временного проживания организовано ежедневное дежурство специалистов органов соцзащиты, работают психологи.

Всего в регион прибыли 1 тыс. 524 беженца. Некоторые из них уехали к родственникам и знакомым.

Также в регионе в резерве есть ещё три пункта временного размещения на 228 человек. Столько беженцев Курская область при необходимости готова принять дополнительно.