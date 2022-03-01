Киев, , 13:09 — REGNUM Примеры, попадающие в поле зрения СМИ — лишь малая толика того человеконенавистничества, которое извергают из себя украинские нацисты и стоящий на службе у Запада киевский преступный режим, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 1 марта, комментируя заявление Африканского союза.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как сообщалось ранее, руководители союза выразили свою обеспокоенность сообщениями о том, что киевские власти мешают африканским гражданам покидать территорию Украины. Любые подобные ограничения — расизм и нарушение международного права, сказано в заявлении.

« Кто бы удивлялся, что это происходит. Нацист — это всегда расист. И наоборот. Русскому же всегда свойственно уважение к другим народам. Особенно — советскому русскому. Африканцы это знают и ценят. Они не забыли и не забудут то, что мы сделали для Африки. И ещё сделаем!

Поэтому я уверен, что на нынешнем рубеже исторического разлома большинство стран планеты — а это угнетаемое Западом большинство — будет на нашей стороне.

Войну на Украине мы завершаем, а вот войну с Западом только начали, но доведём её до конца.

Приведенные трагические примеры — это лишь малая толика того человеконенавистничества, которое извергают из себя украинские нацисты, стоящий на службе у Запада киевский преступный режим. У меня не укладывается в голове, как мудрые предстоятели Украинской православной церкви могут этого не понимать. Как этого не понимают в Московском патриархате? Представьте себе, что в 1944 году Русская православная церковь призвала бы к переговорам с власовцами и бандеровцами.