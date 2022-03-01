Москва, 1 марта, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Нефть марки Brent отметила третий месяц роста подряд, причем завершила февраль вблизи психологической отметки $100 за баррель, которую неоднократно превышала ближе к концу месяца, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Bashneft.ru Добыча нефти

«На март позитивные перспективы сохраняются, поскольку факторы, протолкнувшие котировки к трехзначной цифре, остаются в силе.

Главным драйвером роста нефтяных цен послужила геополитика, которая вызвала почти панические настроения в отношении возможных перебоев поставок в мире.

При этом на самом деле западные санкции не оказывают прямого воздействия на нефтегазовый сектор РФ. Тем временем ОПЕК+ планирует увеличить добычу в апреле в соответствии с планом — на 400 тыс. баррелей в день.

Данный фактор сейчас является малозначимым для рынка, поскольку реальные показатели производства в большинстве стран альянса сильно не дотягивают до квот, что только усиливает перекос в сторону дефицита предложения.

Из факторов, которые способны прервать текущее ралли Brent, можно выделить, опять же, геополитику и Иран. В первом случае рынок перейдет в режим коррекции при существенном спаде напряженности вокруг Украины.

Во втором — велики шансы заключения ядерной сделки, которая принесет на рынок более 1 млн баррелей нефти, а значит, существенно ослабит опасения формирования дефицита и надавит на фьючерсы, которые на текущих уровнях выглядят более чем привлекательно для продаж.

В целом, перспективы сохранения высоких нефтяных цен в марте остаются актуальными, но факторы риска все же присутствуют.

Впрочем, даже в случае отката Brent вряд ли уйдет ниже $85−84 за баррель, тогда как в верхней части графика можно ожидать новых забегов за пределы уровня $100», — считает эксперт.

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