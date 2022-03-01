Ульяновск, 1 марта, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Ульяновской области губернатор Алексей Русских запретил руководящему составу правительства уходить в отпуск. Запрет будет действовать до особого распоряжения, сообщает телеграм-канал «Пул № 73».

Ulgov.ru Алексей Русских

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Руководитель региона на заседании штаба по развитию Ульяновской области обратился к высокопоставленным чиновникам, директорами государственных учреждений и главам муниципалитетов.

«Сейчас особенно сложный период, поэтому мы переходим в круглосуточный режим работы. До особого распоряжения отменяем отпуска руководящего состава правительства», — заявил Алексей Русских, призвав поступить таким же образом глав районов и городов.

Губернатор сослался на то, что в этот период необходимо «работать слаженно и без сбоев». И от работы правительства «зависит благополучие жителей» региона.

Русских пригрозил, что с каждого будет спрашивать «по всей строгости» и без «особого сожаления» прощаться с теми руководителями, которые не справляются с работой.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта на должность вице-премьера Ульяновской области назначен 40-летний Евгений Лазарев, который ранее работал министром транспорта. Он будет курировать вопросы транспорта, строительства, ЖКХ и развития дорожного хозяйства.