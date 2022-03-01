Таллин, 1 марта, 2022, 13:07 — ИА Регнум. С запретом на трансляцию российских телеканалов конкуренция внутри Эстонии за телезрителей снизится, а интерес к местной телепродукции вырастет. Об этом порталу новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR сообщила главный редактор телеканала на русском языке ETV+ Екатерина Таклая.

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«Для ETV+, как и в принципе для всех других телеканалов, это хорошее время, чтобы расширить свою программу», — заметила она.

Таклая указала на две серьезные проблемы на пути повышения зрелищности русскоязычных телеканалов Эстонии — нехватка финансирования и качественных тележурналистов.

«Все упирается в средства, но сейчас, мне кажется, тот момент, когда не нужно экономить. Нужно тратить, вкладываться в хорошие, качественные фильмы и сериалы, а также в разработку собственных новых форматов, привлекать новых журналистов. Их нужно выращивать, поскольку Таллинский университет русских журналистов уже не готовит много лет», — добавила главред ETV+.

Екатерина Таклая также сообщила, что пока к ETV+ не поступали запросы от украинских журналистов относительно трудоустройства.

«Но у нас есть журналисты, которые приехали к нам на работу из России и Украины. Они работают у нас уже шесть лет. Я не исключаю, что если появятся хорошие, стоящие кандидатуры, то безусловно их рассмотрим, — добавила главный редактор ETV+.

До запрета в Эстонии российских телеканалов они занимали лидирующее положение в рейтингах предпочтений русскоязычных жителей страны.