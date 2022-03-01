Кабул, 1 марта, 2022, 13:07 — ИА Регнум. После падения Афганистана большинство СМИ в стране прекратили свою деятельность, большое количество журналистов потеряли работу. Два местных журналиста в Бадахшане за свой счёт открыли мастерскую по пошиву женской одежды в Файзабаде, административном центре провинции. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Марина Александрова ИА REGNUM Игорь Плотников. Швея

Боэс Хакими, местный журналист, говорит, что целью создания швейной мастерской является реинтеграция женщин в общество и решение их экономических проблем. По его словам, в этой мастерской работает около десяти женщин.

Назим Касими, другой местный журналист, руководящий мастерской, сказал, что они пытаются обеспечить владельцев магазинов Бадахшана национальной одеждой и выходной одеждой для студенток. Он добавил, что мастерская решит их экономические проблемы. Он также уточнил, что ряд СМИ в Бадахшане прекратили свою деятельность после падения республики. С прекращением деятельности этих СМИ работы лишились и Назим Касими и Боэс Хакими. После нескольких месяцев безработицы и экономических трудностей два местных журналиста наконец решают открыть в Бадахшане женскую швейную мастерскую.

По данным «Репортёров без границ», после падения республики в Афганистане было закрыто более 230 различных СМИ, около 7000 журналистов и работников средств массовой информации потеряли работу. Марьям Хакими, сотрудница швейной мастерской, призналась, что рада, что ей и её коллегам удалось вернуться к жизни общества. Она говорит, что после падения республики её финансовое положение ухудшилось, но теперь работа в этой мастерской поможет решить её проблемы.

Абдул Басир Хакджу, глава Совета журналистов Бадахшана, высоко оценил действия двух журналистов и сказал, что это было необходимо народу Бадахшана. Моазуддин Ахмади, директор отдела по информации и культуре Бадахшана, присутствовавший на открытии швейной мастерской, отметил, что власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции работают над расширением таких программ по созданию рабочих мест для женщин. Он напомнил, что правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не против женского труда, но женщины должны стремиться к самообеспечению за счёт «законной работы».

Необходимо отметить, что до падения республики в Бадахшане действовало более десяти средств массовой информации, но за последние полгода большинство этих СМИ прекратили свою деятельность, а журналисты и их сотрудники потеряли работу.