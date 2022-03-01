Москва, , 13:07 — REGNUM Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли не планирует уезжать из России. Об этом 1 марта заявил агент итальянского тренера Андреа Д'Амико.

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«На данный момент нет никаких проблем. Собирается ли Ваноли уезжать из России? Нет», — приводит слова Д'Амико ТАСС.

Напомним, Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года. Он подписал контракт до конца сезона 2022/23. Под его руководством «Спартак» сыграл один матч: 26 февраля красно-белые проиграли ЦСКА со счётом 0:2 в 19-м туре чемпионата России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, УЕФА отстранил «Спартак» от участия в Лиге Европы. Российский клуб должен был сыграть против немецкого «РБ Лейпциг» в 1/8 финала турнира.

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