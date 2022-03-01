Ростов-на-Дону, , 13:07 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 2668 человек, с выздоровлением выписаны 5670 пациентов, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 1 марта.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

Наибольшее число заражений зарегистрировано в Ростове-на-Дону (615), Волгодонске и Таганроге (по 132), Шахтах (113), Новочеркасске (105). Чуть более 18% носителей инфекции — люди старше 66 лет, 13% — дети.

За сутки справиться с COVID-19 не смогли 18 пациентов.

За весь период пандемии в Ростовской области выявили 323 862 носителя коронавируса, вылечились 277 902 ковид-пациента. Жертвами COVID-19 стали 10 339 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области после COVID-19 вылечились ещё 3 тыс. пациентов