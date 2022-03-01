Москва, , 13:06 — REGNUM Украина способна обрести собственное ядерное оружие. Об этом 1 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на конференции по ядерному разоружению.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сегодня опасности, которые режим Зеленского представляет для соседних стран и международной безопасности в целом существенно возросли после того, как власти, обосновавшиеся в Киеве, затеяли опасные игры, связанные с планами обретения собственного ядерного оружия», — заявил Лавров.

По его словам, Украина располагает «ещё советскими ядерными технологиями», и может начать восстанавливать потенциал в любой момент.