Миасс, Челябинская область, , 13:05 — REGNUM В Миассе Челябинской области заведено уголовное дело о злоупотреблении сотрудниками администрации города своими должностными полномочиями. Об этом сообщает областное управление СКР.

Автомобиль СКР

Http://yaroslavl.sledcom.ru

По данным следствия, в 2021 году ответственные должностные лица не приняли конкурсное предложение о том, чтобы установить идентичный объект, но по значительно меньшей стоимости.

Сейчас проводится комплекс следственных действий. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и круг виновных лиц.