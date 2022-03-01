Миасс, Челябинская область, 1 марта, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Миассе Челябинской области заведено уголовное дело о злоупотреблении сотрудниками администрации города своими должностными полномочиями. Об этом сообщает областное управление СКР.

Http://yaroslavl.sledcom.ru Автомобиль СКР

По данным следствия, в 2021 году ответственные должностные лица не приняли конкурсное предложение о том, чтобы установить идентичный объект, но по значительно меньшей стоимости.

Сейчас проводится комплекс следственных действий. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и круг виновных лиц.