Сеул, 1 марта, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Южная Корея планирует приостановить финансовые операции с семью банками России, включая Сбербанк, ВЭБ и Промсвязьбанк, в рамках санкций против Москвы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на правительственный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции Запада и ответные ограничения России — все новости»

По данным источника, соответствующее решение было принято после того, как Сеул решил поддержать отключение России от системы SWIFT.

Власти страны также рекомендовали государственным и финансовым учреждениям прекратить вложения в российские государственные облигации.

Известно, что финансовые операции будут прекращены с банками и их аффилированными лицами, попавшими под санкции США.

Как сообщало ИА REGNUM, США запретили американцам совершать любые денежные операции с Центральным банком России.

Читайте также: США ввели санкции против Банка России