Москва, , 13:07 — REGNUM Действия России на Украине направлены в том числе на обеспечение её собственной безопасности. Об этом 1 марта заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Мне безумно жаль детей, которые с двух сторон слышат звуки войны. Мне очень жаль матерей. Но тем людям, которые из творческой интеллигенции выходят и кричат, что все так ужасно, они что хотели бы, чтобы реальные решения по размещению ядерного оружия на Украине были бы исполнены? И куда бы были направлены эти ракеты? На Варшаву или на Москву? Все это безумно страшно, все это безумно плохо, но нам нужно было себя защищать. Мы видели, как горы оружия летели на Украину», — сказал Чернышов.

При этом депутат отметил, что реакция на спецоперацию России на Украине далеко не однозначна и ряд стран выступил на стороне России.

«В целом реакция во всем мире разная. Министр иностранных дел Китая Ван Ли призвал уважать мнение России. Он призвал делать то, о чем мы говорим не первый десяток лет. Мы говорим: услышьте нас, мы просто хотим безопасности. Но они нас не слышали. И теперь получилось то, что получилось», — сказал Чернышов.

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