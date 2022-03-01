Самара, 1 марта, 2022, 13:15 — ИА Регнум. 180 млн рублей дополнительно выделено из федерального бюджета на возведение крытого футбольного манежа возле стадиона «Солидарность — Арена» в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

N-vartovsk.ru Строительство многопрофильной больницы

Вопрос привлечения дополнительных федеральных ресурсов на компенсацию подрядным организациям из-за удорожания объектов строительства был рассмотрен на оперативном совещании в правительстве региона.

Согласно данным главы областного министерства строительства Николая Плаксина, из федерального бюджета уже направлено дополнительное финансирование в размере 44,5 млн рублей на строительство инфекционной больницы на улице Шверника в Самаре, 70 млн рублей на строительство поликлиники в жилом микрорайоне «Волгарь» и 19 млн рублей на возведение Нефтегорской центральной районной больницы. Кроме этого 180 млн рублей дополнительно выделено на возведение крытого футбольного манежа около стадиона «Солидарность — Арена».

Отмечается, что около 20% от первоначальной стоимости контрактов на возведение школ планирует привлечь министерство образования региона.

«Коллеги, из федерального бюджета на компенсации в связи с удорожанием строительных материалов и работ выделено 70 миллиардов 300 миллионов рублей, 40 миллиардов будет направлено на региональные объекты. Этот федеральный механизм поддержки отрасли отработан, процесс идет. В ноябре мы направили письма по первым объектам, и уже есть результат. Напоминаю — чем раньше мы будем готовить заявки, тем быстрее получим средства. Работу эту надо продолжать. Наша задача — привлечь порядка миллиарда рублей из федерального бюджета. Это позволит нам разгрузить региональный бюджет и направить эти ресурсы на развитие региона и решение социальных вопросов», — приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова, который подчеркнул, что рачительное отношение к средствам регионального бюджета является одной из задач областного правительства.