Париж, , 13:03 — REGNUM Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что хочет арестовать активы российских олигархов, передает BFM TV.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Брюно Ле Мэр хочет перейти от «заморозки» к «аресту» активов. До сих пор принятые санкции предусматривают лишь их заморозку.

«Мы работаем на законных основаниях с Канцелярией, чтобы «заморозка» превратилась в «конфискацию», — отметил Брюно Ле Мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики Франции заявил, что экономические санкции ЕС и США, принятые против России, имеют «огромную эффективность».

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