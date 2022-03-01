Париж, 1 марта, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что хочет арестовать активы российских олигархов, передает BFM TV.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

Брюно Ле Мэр хочет перейти от «заморозки» к «аресту» активов. До сих пор принятые санкции предусматривают лишь их заморозку.

«Мы работаем на законных основаниях с Канцелярией, чтобы «заморозка» превратилась в «конфискацию», — отметил Брюно Ле Мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики Франции заявил, что экономические санкции ЕС и США, принятые против России, имеют «огромную эффективность».