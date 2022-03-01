Кишинёв, 1 марта, 2022, 13:02 — ИА Регнум. В марте нынешнего года цена российского газа, который закупает Молдавия, снизится с $563 до $547 за тысячку кубометров. Об этом 1 марта сообщил председатель правления газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в своем телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«По предварительным расчетам, закупочная цена на природный газ для АО «Молдовагаз» в марте составит $547,26 за тысячу кубометров», — написал он в своем сообщении.

При этом в октябре минувшего года «Молдовагаз» продлил с российской компанией «Газпром» контракт на покупку российского природного газа еще на пять лет. Согласно контракта, цена голубого топлива будет рассчитываться по соотношению рыночных цен на газ и нефть. Также молдавская сторона должна полностью рассчитываться за текущее потребление голубого топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Румынии Клаус Йоханнис официально обратился к руководству США с призывом оказать Молдавии так называемую «техническую помощь».