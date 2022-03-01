Томский район, Томская область, , 13:02 — REGNUM В Томской области ведомственной медалью МЧС России награждён местный житель Олим Акпаров за спасение тонущего ребёнка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, инцидент произошёл минувшим летом.

Тонущий человек Leninsk-kuznetskiy.frant.me

На берегу реки в районе села Тахтамышево отдыхала пара с двумя внучками. Во время купания одна из девочек начала тонуть. На помощь ей бросился дедушка, которому удалось вытолкнуть ребёнка ближе к берегу, но сам уже выбраться не смог.

«Чуть ниже по течению на отдыхе у Томи был томич Олим Акпаров вместе с супругой. Увидев в воде ребенка, он привязал к себе пластиковые бутылки с воздухом, так как почти не умел плавать, и зашёл в воду», — отметили в ведомстве.

По его словам, когда он подплыл к тонущей и повернул лицом к себе, то увидел, что губы и лицо у неё посинели — девочка не дышала. Придерживая голову он потащил ребёнка к берегу, а в это время его жена звонила в скорую. На берегу он перевернул девочку на бок и попытался оказать первую помощь, после чего у неё появилось дыхание.