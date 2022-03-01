Киев, , 13:29 — REGNUM Украинский киберспортсмен S1mple (Александр Костылев) сделал крупное пожертвование Украине в связи с проведением спецоперации. Соответствующей информацией он поделился в истории на своей странице в Instagram 1 марта.

S1mple Скриншот YouTube

Известно, что киберспорстен пожертвовал более 1,2 миллиона гривен военнослужащим. Ожидается, что все деньги будут направлены на приобретение шлемов, бронежилетов и прочих средств самообороны.

Напомним, что S1mple представляет киберспортивную команду Natus Vincere. В 2018 и 2021 годах признавался лучшим игроком в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive по версии портала HLTV.org.

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