Киев, 1 марта, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Украинский киберспортсмен S1mple (Александр Костылев) сделал крупное пожертвование Украине в связи с проведением спецоперации. Соответствующей информацией он поделился в истории на своей странице в Instagram 1 марта.

Скриншот YouTube S1mple

Известно, что киберспорстен пожертвовал более 1,2 миллиона гривен военнослужащим. Ожидается, что все деньги будут направлены на приобретение шлемов, бронежилетов и прочих средств самообороны.

Напомним, что S1mple представляет киберспортивную команду Natus Vincere. В 2018 и 2021 годах признавался лучшим игроком в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive по версии портала HLTV.org.