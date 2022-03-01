Барнаул, 1 марта, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Ситуация со смертностью пациентов с коронавирусом в Алтайском крае остаётся напряжённой. По состоянию на 1 марта 2022 года, регион занял четвёртое место в ТОП-10 регионов РФ по максимальному количеству смертей от коронавируса после Москвы (84 летальных случая за сутки), Санкт-Петербурга (+77) и Воронежской области (+25). Это следует из данных рейтинга, ежедневно составляемого авторитетным телеграм-каналом «16 негритят».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В десятку проблемных территорий также вошли: Красноярский край (+21 смертельных случая), Ростовская область (+18), Московская область (+17), Иркутская область (+16), Краснодарский край (+15) и Свердловская область (+14).

Как сообщало ИА REGNUM, также Алтайский край входит в ТОП-10 регионов по приросту заражённых коронавирусом. Несмотря на это власти региона существенно ослабили карантинные ограничения и отменили QR-коды.

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