Курган, 1 марта, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Нейтрализация агрессора в лице сегодняшней киевской власти — это единственный выход для обеспечения мира не только в Донбассе, но и в России. Об этом заявил председатель Комитета ветеранов войны, военной службы и правоохранительных органов при совете ветеранов, председатель общественного совета департамента образования и науки Курганской области, полковник запаса Юрий Черкащенко.

Пресс-служба Общественной палаты Курганской области Юрий Черкащенко

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«Наш президент, верховный главнокомандующий Владимир Путин принял непростое, но очень правильное и своевременное решение. Эта спецоперация нацелена на спасение жителей ЛНР и ДНР, которые страдали все эти восемь лет. А завтра, кто знает, настоящая война могла прийти и в Россию. Нельзя было допустить, чтобы вооруженные ядерным оружием нацисты пришли на нашу землю. Мы все хотим мира», — заявил Юрий Черкащенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о начале специальной операции в Донбассе, целью которой является защита жителей республик Донбасса, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.