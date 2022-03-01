Стокгольм, 1 марта, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Правительство Швеции призвало ЕС принять решение о дальнейшем ужесточении санкций против России. Об этом 1 марта заявил шведский министр по вопросам ЕС Ханс Дальгрен.

Швеция

«ЕС ввел исторические меры, но их необходимо больше. Нам нужно сильнее и шире ударить по российскому высшему эшелону власти», — заявил он на пресс-конференции.

По его словам, речь идет, в частности, о том, что санкции должны быть направлены против еще большего числа олигархов, которые поддерживают президента России Владимира Путина.