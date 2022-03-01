Лима, , 13:35 — REGNUM Министр транспорта Перу Хуан Силва подал в отставку 28 февраля, прямо перед тем, как парламент собрался поднять вопрос о его отстранении. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Взятка Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Дебаты об отставке уже подходили к концу, когда в твиттере появилось заявление о том, что президент Педро Кастильо принял отставку министра. Но председатель конгресса Марикармен Альва заявил, что отставка недействительна, поскольку правительство о ней не сообщило должным образом, и конгрессу все равно придется поднять вопрос о принудительном отстранении.

Вопрос об отставке Хуана Силвы был поднят после того, как против него, а также действующего президента Кастильо были выдвинуты обвинения в организации преступной коррупционной сети.

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