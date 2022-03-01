Новосибирск, 1 марта 2022, 12:58 — REGNUM В новосибирском центре социальной помощи семье и детям «Заря» готовы, в случае необходимости, принять беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщили в мэрии города.
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Отмечается, что на базе центра подготовлена площадка для размещения эвакуированных жителей Донбасса.
Центр социальной помощи семье и детям «Заря» оказывает услуги детям и подросткам, семьям с детьми-инвалидами, а также проводит лечебно-оздоровительные и реабилитационные мероприятия.