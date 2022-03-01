Кабул, 1 марта, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Анас Хаккани, который, по мнению большинства экспертов по Афганистану, является одним из главных лиц, принимающих решения в нынешней администрации страны, недавно посетил с рабочим визитом афганскую провинцию Пактия. Достижением этой поездки стало публичное заявление, важная часть которого связана с правами женщин в провинции. В ней перечислено шесть пунктов:

Афганистан

— приданое — это право женщин и безусловно принадлежит им;

— сумма приданого не должна превышать 350 тысяч афгани;

— брак «по замене» запрещён и наказуем;

— вдовы имеют право вступить в повторный брак и выбрать себе мужа в соответствии с исламскими законами;

— оставленное женщинам наследство должно быть выплачено;

— к женщинам нельзя относиться «плохо».

Данные положения были одобрены на джирге (традиционное собрание руководителей, которые должны принимать решения консенсусом, и по учению пуштунвали — прим. ИА REGNUM) старейшин провинции Пактия и переданы соответствующим учреждениям в качестве руководства для исполнения.

За шесть месяцев после падения республики старейшины Пактии не издавали законов; эта тенденция имела место в других частях страны, таких как Кандагар, Гильменд и Восток.

Те, кто осведомлён о социальных условиях и неблагоприятных традициях племён этих областей по отношению к женщинам, несомненно, видят в приведенных выше положениях значительный шаг к реализации прав женщин. Но если рассматривать введение в действие этого типа законотворчества в ракурсе всей страны, негативные последствия принятия этих законов будут превалировать над их преимуществами, пишет газета «8 Собх».

Одна страна — несколько видов законов

Решения джирги в различных частях Афганистана основаны на преобладающих традициях и культурах этих регионов. Эти традиции не только не обязательно совпадают, но и часто противоречат друг другу. Если процесс принятия законов джиргами продолжится, страна столкнется с различными, а иногда и противоречащими друг другу законами на национальном уровне. Принятие законов джиргами толкает Афганистан к чрезвычайно опасной правовой анархии, отмечено в публикации.

Растерянность людей и правоохранительных органов

Одной из характеристик закона является то, что он одинаков по всей стране. На основе этой характеристики все граждане страны знают, что, например, «кража» имеет одинаковое наказание в любой части страны, как это определено законом. Органы исполнительной власти и суды также выносят и исполняют решения по закону. Но когда закон не обладает необходимой последовательностью и единообразием, естественно, что уголовное трактование деяния будет различным и противоречивым.

Беспорядок в системе законотворчества создаёт массовую неразбериху у исполнительной власти и среди народа, потому что критерии преступности могут варьироваться от региона к региону, что в конечном итоге приводит к полной путанице.

Основы законодательства

Господствующие в обществе традиции, верования и культура, проявляющиеся в форме поведения людей, рассматриваются как одна из важнейших основ права и, в конечном счёте, принятия законов. Религиозная идеология и убеждения, хотя и являются одним из наиболее важных принципов законотворчества, не могут прямо применяться или действовать как закон. Потому что противоречивые представления и толкования приводят к тому, что вкусы, представления и религиозные мысли отдельных лиц, не обязательно правильные, становятся основой законодательства. Эта практика опасна и вызывает беспокойство, особенно в крайне фанатичных и догматичных обществах, таких как Афганистан.

С другой стороны, наиболее важным аспектом легитимности закона является его принятие компетентным органом. На этом основана философия разделения властей и создания законодательной базы в любой стране. Помимо знания основ права и правовых систем мира, законодатель должен быть в достаточной степени знаком с социальными слоями, верованиями и убеждениями народа. В законодательной базе стран рассмотрены сложные механизмы обсуждения, принятия и реализации законов.

Поэтому принятие законов племенной джиргой и лицами, лишёнными минимальных правовых знаний, является болезненным для страны, отмечается в статье. С другой стороны, без замены обычного права и джирг законодательной базой, страна втягивается в абсолютный правовой хаос — опасность, с которой Афганистан сталкивается сегодня.