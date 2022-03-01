Москва, , 13:10 — REGNUM Ядерное оружие США по-прежнему находится в ряде европейских стран, но это неприемлемо. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 1 марта на конференции по разоружению.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Он подчеркнул, что присутствие американского ядерного оружия на европейской территории идёт вразрез с основополагающими положениями Договора о нераспространении ядерного оружия. При этом Россия, приверженная своим обязательствам по нераспространению оружия массового уничтожения, предпринимает все меры к тому, чтобы ядерное оружие не появилось на Украине.

«Давно пора вернуть американское ядерное оружие домой, а связанную с ним инфраструктуру в Европе полностью ликвидировать», — заявил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что спецоперация России на Украине направлена не против украинского народа, а против неонацистов и тех, кто применяет геноцид.

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