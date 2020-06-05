Екатеринбург, 1 марта, 2022, 12:53 — ИА Регнум. В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, который нападал на офисы микрофинансовых организаций. Свердловчанина также признали виновным в хищении запчастей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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Уралец трижды совершал вооруженные нападения. Он угрожал сотрудникам офисов ножом и требовал денежные средства. Таким образом мужчина похитил свыше 38 тысяч рублей.

Кроме того, свердловчанин неоднократно совершал кражу запчастей. Он работал в автосалоне и должен был формировать списки на выдачу необходимых товаров. Однако часть из них мужчина присваивал себе. Ущерб организации оценили в 458 тысяч рублей.

Уральца признали виновным в совершении мошенничества. Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы. Кроме того, мужчина выплатит потерпевшим более 395 тысяч рублей.