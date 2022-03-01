Москва, 1 марта 2022, 12:53 — REGNUM Российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей. Об этом 1 марта на селекторном совещании заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»
Глава оборонного ведомства подчеркнул, что главной задачей спецоперации является защита России от военной угрозы со стороны Запада.
Читайте также: Российские войска обезвредили 1146 украинских военных объектов
Он также добавил, что российские военные не оккупируют украинскую территорию, принимают все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей, а удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале специальной операции в Донбассе, целью которой является защита людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.
Ранее по теме: Блокирование Мариуполя практически завершено — Минобороны РФ