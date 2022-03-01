Чебоксары, , 12:52 — REGNUM В Чувашии проиндексировали ежемесячные выплаты ветеранам труда и ряду других категорий льготников. Соответствующее постановление подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Индексируются ежемесячные выплаты труженикам тыла военных лет, ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий. Согласно документы, размер выплат труженикам тыла и ветеранам труда увеличится в 1,1472 раза, остальным категориям граждан — в 1,0886 раза.

«Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2022 года», — говорится в документе.

Отметим, что ранее постановление об индексации выплат указанным категориям граждан было принято в Чувашии 10 февраля 2021 года. Тогда размер ежемесячной государственной поддержки увеличился в 1,0291 раза.