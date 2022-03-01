Чебоксары, 1 марта, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В Чувашии проиндексировали ежемесячные выплаты ветеранам труда и ряду других категорий льготников. Соответствующее постановление подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Индексируются ежемесячные выплаты труженикам тыла военных лет, ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий. Согласно документы, размер выплат труженикам тыла и ветеранам труда увеличится в 1,1472 раза, остальным категориям граждан — в 1,0886 раза.

«Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2022 года», — говорится в документе.

Отметим, что ранее постановление об индексации выплат указанным категориям граждан было принято в Чувашии 10 февраля 2021 года. Тогда размер ежемесячной государственной поддержки увеличился в 1,0291 раза.