Барнаул, , 12:52 — REGNUM Алтайский край и Новосибирская область вновь стали единственными сибирскими регионами, попавшими 1 марта 2022 года в ТОП-10 регионов России по приросту числа заражённых коронавирусом. Это следует из данных рейтинга, ежедневно составляемого авторитетным телеграм-каналом «16 негритят».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Первое место в списке принадлежит Свердловской области. Где за за сутки выявлены 4 844 новых носителей SARS-CoV-2, а коллективный иммунитет достиг 58%. Новосибирская область занимает третью строчку рейтинга (3 591 новый носитель коронавируса при коллективном иммунитете 49,6%).

Алтайский край попал на десятое место: 2476 новых носителей коронавируса при иммунитете 55,5%.

Также в десятку регионов вошли: Самарская область (2 место), Пермский край (4 место), Санкт-Петербург (5 место), Башкирия (6 место), Нижегородская область (7 место), Ростовская область (8 место) и Челябинская область (9 место).

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