Ереван, , 12:51 — REGNUM Бывшего командира батальона Вооружённых сил Армении обвинили в бегстве во время боя в ходе войны в Нагорном Карабахе в 2020 году. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.

Григорий Мясоедов. Бегство Григория Отрепьева из корчмы на литовской границе. 1911

По данным ведомства, обвиняемый, находясь на высоте «Хурат» под Гадрутом якобы не исполнил обязанностей военнослужащего 10 октября и сбежал с позиций, бросив подчинённых. Многие бойцы из его батальона погибли, получили ранения или пропали без вести.

Сообщается, что офицеру предъявлено обвинение по ряду статей. Уголовное дело передали в суд.

Стоит отметить, что ранее в Армении предъявили обвинение в неисполнении обязанностей полковнику, который во время войны с Азербайджаном в Нагорном Карабахе занимал должность командующего оборонительным районом.