В Генпрокуратуре Армении офицера обвинили в бегстве с поля боя
Ереван, 1 марта, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Бывшего командира батальона Вооружённых сил Армении обвинили в бегстве во время боя в ходе войны в Нагорном Карабахе в 2020 году. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.
По данным ведомства, обвиняемый, находясь на высоте «Хурат» под Гадрутом якобы не исполнил обязанностей военнослужащего 10 октября и сбежал с позиций, бросив подчинённых. Многие бойцы из его батальона погибли, получили ранения или пропали без вести.
Сообщается, что офицеру предъявлено обвинение по ряду статей. Уголовное дело передали в суд.
Стоит отметить, что ранее в Армении предъявили обвинение в неисполнении обязанностей полковнику, который во время войны с Азербайджаном в Нагорном Карабахе занимал должность командующего оборонительным районом.