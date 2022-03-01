Берлин, 1 марта, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Российский дирижёр Валерий Гергиев более не является главным дирижером Мюнхенского филармонического оркестра. Сообщение об этом опубликовано на сайте мэрии Мюнхена.

Kremlin.ru Валерий Гергиев

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«Мюнхен расстался с главным дирижером Валерием Гергиевым. Концертов Мюнхенской филармонии под его управлением больше не будет», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Мюнхена Дитер Райтер заявил, что потребовал от дирижёра к 1 марта обозначить свою позицию относительно проведения на Украине российской военной спецоперации. Ответа он не получил. Мюнхенской филармонией Гергиев руководил с 2015 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее концерты оркестра под управлением Гергиева отменили в миланском театре Ла Скала и в Парижской филармонии.

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